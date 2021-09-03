«Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Лавров понадеялся на восстановление мира во всем мире после обещаний американского президента Джо Байдена: тот заявил, что США не собираются вмешиваться в дела других стран. Дипломат подчеркнул, что российская сторона приветствует подобные заявления. По его словам, Москва всегда призывала западные страны извлекать уроки из своих авантюр.