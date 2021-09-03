Некоторые особенные высказывания могут помочь в борьбе с негативными эмоциями. Об этом заявил 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос активиста в ходе просветительского марафона «Новое знание», передает РИА Новости

США: эмоции вместо профессионализма © CC0, Pixabay Ранее сообщалось, что Лавров понадеялся на восстановление мира во всем мире после обещаний американского президента Джо Байдена: тот заявил, что США не собираются вмешиваться в дела других стран. Дипломат подчеркнул, что российская сторона приветствует подобные заявления. По его словам, Москва всегда призывала западные страны извлекать уроки из своих авантюр.