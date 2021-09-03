В ходе встречи президент попросил научить голосового помощника Siri говорить по-украински и предложил корпорации разместить на Украине свой дата-центр. Президент заявил, что Украина уже является глобальным IT-центром.
«Украина уже является глобальным IT-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия [Apple] на Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал президент в официальном Twitter-аккаунте.
Целый ряд экспертов несогласен с Зеленским, отмечая, что на IT-рынке Украина представлена в основном в аутсорсе — исполнении заказов зарубежных заказчиков.
«Наша страна теряет позиции в рейтингах по программированию, и в стране не растёт добавочная стоимость IT-продуктов, и сама страна с точки зрения разработчиков остается «сырьевой». Главные офисы продолжают располагаться за границей», — сказал технический директор украинской IT-фирмы Aurora Technologies Дмитрий Меньшиков в интервью DOU.ua.
По его словам, в долгосрочной перспективе Украина будет становиться все менее конкурентной на мировом рынке, что будет и дальше стимулировать отток высококвалифицированных кадров из страны.