Бывший тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко разместил 2 сентября в Instagram фото в кругу семьи с подписью на английском языке, фанаты призвали его вернуться на свой пост

Шевченко опубликовал фото, на котором он вместе с матерью, сестрой Еленой, ее мужем и дочерью.

«Family dinner in Kyiv, love you» («Семейный ужин в Киеве. Люблю вас»), — написал Шевченко.

Шевченко получил множество восторженных комментариев от украинцев, русских, итальянцев и болельщиков других национальностей.

«Прекрасная семья», «Вы мой любимый игрок», «Андрюха, приятно смотреть на тебя как в карьере твоей, так и после. Краснодар, Россия тебя помнит», «ВЕЛИКИЙ ШЕВА! ДАЙ БОГ ТЕБЕ, И ТВОИМ БЛИЗКИМ, ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО! БУДЬ СЧАСТЛИВ ЛЕГЕНДА!!!».

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В начале августа Шевченко из-за финансовых и личных разногласий с Украинской ассоциацией футбола покинул пост тренера сборной Украины. Сейчас команду возглавляет Александр Петраков.

Андрей Шевченко в своей карьере играл за клубы «Динамо Киев», «Челси» и «Милан», был нападающим сборной Украины. С 2016 года возглавлял национальную команду. Под его руководством сборная одержала 25 побед, потерпела 14 поражений, 13 раз сыграла вничью. На Чемпионате Европы — 2021 сборная Украины вышла в четвертьфинал.