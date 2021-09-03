Полиция возбудила уголовное дело из-за вспышки африканской чумы свиней на территории природного парка «Слобожанский» в Харьковской области. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

На Украине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней © РИА Новости, Лисицын Павел / Перейти в фотобанк

О вспышке заболевания оповестили население, в селе Мурафа (вблизи которого расположен природный парк) выставили пункты пропуска.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 251 ("нарушение ветеринарных правил") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», — отметили в полиции.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.