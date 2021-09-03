Гитарист итальянской группы Maneskin, которая выиграла «Евровидение-2020», в Москве сплясал под песню украинской группы-участницы Евровидения Go A. Ролик разместили в Telegram-канале «Культурная прачечная» 3 сентября

Солистка Go_A рассказала, в каких отношениях состоит с Данилко © Go-A /Инстаграм

В ролике гитарист группы Томас Раджи отплясывает под песню Shum украинской электрофолк-группы Go_A. С этой песней представители Украины заняли пятое место в финале Евровидения.

При этом остальные члены группы к нему не присоединились — возможно, из-за усталости.

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Ранее участники итальянской группы признавались в любви к песне украинской группы и сообщали о намерении записать с ними совместный трек. На Евровидении-2020 Украина отдала Италии 24 из 24 возможных баллов.