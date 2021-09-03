«Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтоб все наши дорогие граждане Украины имели возможность по желанию голосовать на выборах в интернете», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина реализовывает проект «Государство в смартфоне» и сегодня украинцы уже могут онлайн оформить документы о рождении ребенка, получить разрешение на строительство и открыть бизнес.
Зеленский подчеркнул, что его мечтой являются выборы в формате онлайн на Украине. По его мнению, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, ей будут доверять больше.