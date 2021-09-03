В ближайшие годы у жителей Украины появится возможность голосовать на выборах онлайн. Об этом 3 сентября во врем выступления перед экспертной средой Стендфордского университета рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы

«Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтоб все наши дорогие граждане Украины имели возможность по желанию голосовать на выборах в интернете», — сказал Зеленский.

Униженный и оскорблённый, Зеленский всё же добился успеха: эксперты об итогах переговоров президентов Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Зеленский подчеркнул, что его мечтой являются выборы в формате онлайн на Украине. По его мнению, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, ей будут доверять больше.