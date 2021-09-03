Украина создала на подконтрольной ей территории Донбасса секретные тюрьмы. Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говорится на странице постпредства в Twitter

Арестович рассказал об условиях для наступления Киева на Донбасс © Facebook, Constantine Romanchuk

Он добавил, что украинские военные могут держать в таких тюрьмах людей нелегально.

«Обеспокоены действием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории Донбасса, где практикуется произвольное содержание под стражей. Это подтвердила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер», — сказал Лукашевич.

Ранее украинская сторона заявила о необходимости трансформировать Минские соглашения. Спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович признал, что договоренности по Донбассу «фактически мертвы». Он считает, что к переговорам для преодоления конфликта должен подключиться «сильный гарант» — США, Великобритания или ООН.