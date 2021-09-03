По его словам, представители ООН подтвердили факт существования таких мест.
Он добавил, что украинские военные могут держать в таких тюрьмах людей нелегально.
«Обеспокоены действием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ (Вооруженные силы Украины) территории Донбасса, где практикуется произвольное содержание под стражей. Это подтвердила руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер», — сказал Лукашевич.
Ранее украинская сторона заявила о необходимости трансформировать Минские соглашения. Спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович признал, что договоренности по Донбассу «фактически мертвы». Он считает, что к переговорам для преодоления конфликта должен подключиться «сильный гарант» — США, Великобритания или ООН.