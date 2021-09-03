Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах противоречит Конституции Украины и призвала спикера парламента Дмитрия Разумкова отправить проект закона на проверку в Венецианскую комиссию. Об этом 3 сентября сообщает «РБК-Украина», которое располагает письмом Денисовой

«Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины. Их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина», — говорится в письме.

Разумков придумал, кто определит олигархов © Facebook, Верховна Рада України

Она отметила, что перед рассмотрением проекта во втором чтении, его необходимо предоставить для ознакомления Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для получения заключения. Денисова добавила, что в случае принятия законопроекта в существующей редакции, она обратится в Конституционный суд для его рассмотрения.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).