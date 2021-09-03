«Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины. Их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина», — говорится в письме.
По ее словам, Конституции противоречит наделение президента и СНБО неконституционными полномочиями ограничивать права человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ.
Она отметила, что перед рассмотрением проекта во втором чтении, его необходимо предоставить для ознакомления Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для получения заключения. Денисова добавила, что в случае принятия законопроекта в существующей редакции, она обратится в Конституционный суд для его рассмотрения.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).