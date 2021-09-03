«Формальные обстоятельства существовали и существуют. Но вопрос в том, он будет осуществлен или нет. Он выгоден или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет… для него приоритет — идея, время которой пришло», — сказал он.
Стефанчук добавил, что ситуация в стране не дошла до крайнего предела, чтобы роспуск парламента был единственным выходом.
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков также заявлял, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.
Политолог Николай Спиридонов ранее заявил, что внеочередные парламентские выборы могут состояться, только если у президента Украины Владимира Зеленского «сдадут нервы». По его словам, найти для перевыборов причину можно, но если президент «будет рассуждать здраво, то ему придется работать с действующим созывом».