Президент Украины Владимир Зеленский имеет некие «формальные обстоятельства» для того, чтобы распустить текущий созыв парламента. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук 2 сентября в эфире телеканала «Украина 24»

«Формальные обстоятельства существовали и существуют. Но вопрос в том, он будет осуществлен или нет. Он выгоден или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет… для него приоритет — идея, время которой пришло», — сказал он.

Стефанчук добавил, что ситуация в стране не дошла до крайнего предела, чтобы роспуск парламента был единственным выходом.

Социологи назвали рейтинг партий, которые прошли бы в Раду © СС0, Pixabay Дмитрий Разумков также заявлял, что не видит оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Политолог Николай Спиридонов ранее заявил, что внеочередные парламентские выборы могут состояться, только если у президента Украины Владимира Зеленского «сдадут нервы». По его словам, найти для перевыборов причину можно, но если президент «будет рассуждать здраво, то ему придется работать с действующим созывом».