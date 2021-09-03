В последнем заявлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева ничего нового и обнадёживающего для русского языка и русского населения нет. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Токаев всего лишь подтвердил то, что и так известно всем и закреплено (во всяком случае пока) на законодательном уровне, пояснил эксперт.

«При этом хотелось бы подчеркнуть, что официальный статус русского языка вовсе не тождественен статусу казахского, равно как русский язык не обладает и статусом языка межнационального общения, о чём часто пишут необременённые знаниями российские журналисты. Официальный статус русского языка в Казахстане фактически означает лишь то, что государство позволяет взаимодействовать со своим бюрократическим аппаратом на русском языке, — вот и всё», — подчеркнул Намовир.

Можно отметить в положительном ключе, что в кои-то веки Россия отреагировала а ситуацию, свидетельствующую об очень нехорошей и тревожной тенденции, и в Нур-Султане эту реакцию заметили и услышали, но это всё же пока лишь единичный случай, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.