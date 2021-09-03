Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в свой день рождения 3 сентября процитировала российского классика блатного шансона Михаила Шуфутинского

Экс-пресс-секретарь Зеленского отмечает 35-летие. Она разместила в соцсети один из снимков с недавней фотосессии.

«Законом не запрещено»: Мендель решила выйти на российский рынок © Юлия Мендель/Фейсбук

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября. 35. Кто хочет делать — делает. Победителей не судят!» — написала Мендель.

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Ранее Юлия Мендель отправила свои мемуары о деятельности на посту пресс-секретаря Владимира Зеленского с автографом пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Песков пообещал обязательно с ними ознакомиться.

Каждый год 3 сентября пользователи сети публикуют множество мемов, связанных с песней Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Впервые артист исполнил ее в 1993 году. Автор музыки — Игорь Крутой, текст написал Игорь Николаев.