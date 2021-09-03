Поражения белорусских футболистов в матчах с зарубежными командами говорят об их непрофессионализме и плохой подготовке. Об этом 3 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с главным тренером сборной страны и тренером молодежной сборной, передает Telegram-канал «Пул Первого»

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«Я не понимаю, зачем ты выпустил футболистов на поле. Они же вышли отдохнуть. Мне было стыдно на них смотреть на фоне этих несчастных исландцев», — признался белорусский лидер, комментируя поражение молодежной сборной со счетом 1:2.

Также глава государства высказал недовольство по поводу проигрыша национальной сборной в отборочном турнире на чемпионат мира-2022 с Чехией со счетом 0:1.

Затем он расспросил о зарплатах футболистов. Оказалось, что «по старым контрактам» спортсмены получают 4-5 тысяч долларов (около 290-365 тысяч рублей), однако вскоре им будут платить 8 тысяч белорусских рублей (около 230 тысяч рублей).