По словам Лукашенко, такие разговоры с тренерами даются тяжело, так как ему было стыдно смотреть на игру сборной.
«Я не понимаю, зачем ты выпустил футболистов на поле. Они же вышли отдохнуть. Мне было стыдно на них смотреть на фоне этих несчастных исландцев», — признался белорусский лидер, комментируя поражение молодежной сборной со счетом 1:2.
Также глава государства высказал недовольство по поводу проигрыша национальной сборной в отборочном турнире на чемпионат мира-2022 с Чехией со счетом 0:1.
Затем он расспросил о зарплатах футболистов. Оказалось, что «по старым контрактам» спортсмены получают 4-5 тысяч долларов (около 290-365 тысяч рублей), однако вскоре им будут платить 8 тысяч белорусских рублей (около 230 тысяч рублей).