Украина передала Литве 48 тонн гуманитарной помощи, которая должна способствовать усилению охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом 3 сентября в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

«Автомобили ГосЧС Украины с гуманитарным грузом прибыли в Литовскую Республику. Более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву», — говорится в сообщении.

В августе к прибалтийской границе были доставлены 38 тонн груза.

Литва заплатит нелегалам за возвращение на родину © CC0, Pixabay

Отмечается, что помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.