«Автомобили ГосЧС Украины с гуманитарным грузом прибыли в Литовскую Республику. Более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву», — говорится в сообщении.
В августе к прибалтийской границе были доставлены 38 тонн груза.
Это первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабмина.
Отмечается, что помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.