Президент Украины Владимир Зеленский сможет в будущем представлять свою страну на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если изберет курс на нормализацию отношений с Россией. Об этом 3 сентября президент РФ Владимир Путин сказал на пленарном заседании ВЭФ, передает РИА Новости

Песков: Зеленский и Путин вряд ли встретятся в этом году © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он добавил, что очень рассчитывает на участие Владимира Зеленского в Восточном экономическом форуме или Петербургском международном экономическом форуме.

«Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали», — отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, что Зеленский сможет представить Украину на этих экономических форумах, если его вновь изберут президентом и он на деле, а не на словах выстроит политику нормализации отношений с Россией.