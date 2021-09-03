Российский президент отметил, что сегодняшнюю ситуацию в отношениях с Украиной можно назвать ненормальной и неестественной, и выразил надежду на полноформатное восстановление отношений стран в будущем.
Он добавил, что очень рассчитывает на участие Владимира Зеленского в Восточном экономическом форуме или Петербургском международном экономическом форуме.
«Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали», — отметил Путин.
Российский президент подчеркнул, что Зеленский сможет представить Украину на этих экономических форумах, если его вновь изберут президентом и он на деле, а не на словах выстроит политику нормализации отношений с Россией.