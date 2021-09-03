Внеочередной съезд партии «Слуга народа», на котором делегаты выберут кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в регионах, и решать текущие моменты партийной работы, состоится 6 сентября. Об этом 3 сентября сообщила депутат Леся Забуранная в Facebook

«Как народный депутат, могу со всей ответственностью сказать — мало выиграть выборы… Главное, оправдать доверие своих избирателей и не подвести твою партию. Поэтому определение кандидатов на довыборы в регионах — важный и ответственный шаг», — написала она.

В связи с этим, по словам Забуранной, столичная организация политической партии «Слуга народа» провела собрание, на котором делегатом от столицы на съезд был избран председатель фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрея Витренко.

Ранее бывший вице-премьер и представитель «УДАРа Виталия Кличко» Павел Розенко заявил, что президент Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.