«Вторая часть видео (на котором депутат осуществляет прыжок), вынужденный шаг, поскольку за забором находились люди, которые пришли с нами и там началась драка… И я не мог просто стоять на месте, зная, что за забором могут побить людей, которые отстаивают свои права», — сообщил он.
Парламентарий сообщил, что в 11.00 стройка в Старобазарном сквере была остановлена, поскольку жителям удалось вступить в переговоры с застройщиком. В 15.30 была остановлена стройка на Глушко,17. Подписчики Дмитрука выразили мнение, что ситуацию с застройкой нужно было решать подобающе депутату.
«Для чего это дешевое шоу устраивать? А законно, спокойно и цивилизованно действовать не пробовали?», «Вы уверены, что верно понимаете функции народного депутата?», «К сожалению, сегодня стройка возобновилась», — написали пользователи соцсети.