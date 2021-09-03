Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Артём Дмитрук вмешался в драку в ходе протеста с застройкой территории в Одессе и перепрыгнул через забор, чтобы попасть на стройку. Соответствующее видео политик обнародовал в Facebook 2 сентября

В Одессе во время лекции в университете рухнул потолок © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк сообщил он.

Парламентарий сообщил, что в 11.00 стройка в Старобазарном сквере была остановлена, поскольку жителям удалось вступить в переговоры с застройщиком. В 15.30 была остановлена стройка на Глушко,17. Подписчики Дмитрука выразили мнение, что ситуацию с застройкой нужно было решать подобающе депутату.

«Для чего это дешевое шоу устраивать? А законно, спокойно и цивилизованно действовать не пробовали?», «Вы уверены, что верно понимаете функции народного депутата?», «К сожалению, сегодня стройка возобновилась», — написали пользователи соцсети.