Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в отношениях России и Украины ненормальной и неестественной и надеется на восстановление отношений в будущем. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости 3 сентября

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин.

Песков: Зеленский и Путин вряд ли встретятся в этом году © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин «слишком эмоционально» относится к Украине, что, по его мнению, приводит к «необратимым результатам».