«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал Путин.
На вопрос, настанет ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, он ответил, что очень на это рассчитывает.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин «слишком эмоционально» относится к Украине, что, по его мнению, приводит к «необратимым результатам».