Якобы принудительная паспортизация украинцев в ДНР, ЛНР и Крыму стала причиной невозможности ввести на Украине двойное гражданство. Об этом 3 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, которую транслировал телеканал «Дом»

Зеленский заявил, что якобы выступает за двойное гражданство, но депутаты Рады решили рассмотреть этот вопрос очень детально.

«Есть сложности относительно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете правду, что есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса», — заявил президент.

Паспорта РФ для украинцев: российское гражданство как гарантия безопасности © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее в МИД Украины заявили, что Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского Союза и другими дружественными государствами, но только не с Россией.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.