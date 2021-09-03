Всемирный банк предоставит Украине 150 млн долларов в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19. Об этом 3 сентября сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook

На Украине назвали область с угрожающим распространением COVID-19 © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Фадией Саадах в рамках рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

«Обсудили текущее состояние реализации Минздравом трех проектов ВБ с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине», — написал Ляшко.

Он отметил, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком в настоящее время закупается вакцина производства Pfizer, холодильное оборудование, лабораторное оборудование и тест-системы. Также проводится исследование для изучения серопозитивности по коронавирусу, серия тренингов для медработников и обеспечивается работа национального контакт-центра по вопросам противодействия COVID-19.

В Минздраве ожидают нового локдауна на Украине не раньше ноября. По словам Ляшко, у вакцинированных могут быть преимущества при жестком карантине.