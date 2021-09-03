Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине нужно заключить с западными партнерами соглашение о безопасности, однако не стоит во всем на них полагаться. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» 2 сентября

Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию © МИД Украины

«Мы так любим жаловаться и надеяться на дядю Сэма, в данном случае на дядю Джо, и говорим, что он за нас все решит, даст денег, присоединится к "нормандскому формату"», — отметил Климкин.

По мнению экс-министра, Киеву нужно настаивать не на присоединении США к нормандскому формату, а на том, чтобы они отдельно вели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос «Северного потока — 2» обсуждался в нормандском формате с участием США. Также, по словам Ермака, США якобы уже готовы участвовать в «нормандском формате».