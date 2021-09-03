Дебютный запуск ракеты Alpha, который провела аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова в Калифорнии, завершился взрывом через пару минут после старта. Соответствующее видео 3 сентября обнародовал PavlovskyNews в Telegram

«Миссия была прервана из-за аномалии при полёте. Обстоятельства пока не установлены. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте», — говорится в сообщении к видео.

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По данным издания, корпорация планирует запускать по две ракеты Alpha в месяц, которые будут способны вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

Позднее СМИ сообщили, что ракета была уничтожена решением наблюдавших за полетом военных. Ее дистанционно подорвали с земли.