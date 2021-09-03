«Миссия была прервана из-за аномалии при полёте. Обстоятельства пока не установлены. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте», — говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что ракеты компании Firefly Aerospace производятся в Техасе. В украинском городе Днепр сотрудники разрабатывают часть оборудования.
По данным издания, корпорация планирует запускать по две ракеты Alpha в месяц, которые будут способны вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.
Позднее СМИ сообщили, что ракета была уничтожена решением наблюдавших за полетом военных. Ее дистанционно подорвали с земли.