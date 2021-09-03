Для расширения «нормандского формата» необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 2 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть»

«Все переговоры — они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны», — сказал Ермак.

По его словам, США якобы не только согласились на участие, но подтвердили это. Как выглядело это подтверждение, Ермак не сообщил.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.