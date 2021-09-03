«Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали», — заявил Зеленский.
Также ранее он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и якобы направлена на то, «чтобы что-то забрать, а не дать».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.