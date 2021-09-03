Президент Украины Владимир Зеленский не понял, почему Россия считает, что Украина не хочет закончить войну в Донбассе и описал свое ощущение одним словом. Его выступление в ходе общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США 3 сентября обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

«Мы читали сигналы Российской Федерации — якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали», — заявил Зеленский.

Униженный и оскорблённый, Зеленский всё же добился успеха: эксперты об итогах переговоров президентов Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.