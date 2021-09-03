Украинский нутрициолог, консультант по питанию Анастасия Голобородько дала советы по правильному употреблению сала, передает 2 сентября РИА Новости

Эксперты рассказали, как сало поможет при коронавирусе © СС0, Pixabay

Все это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к метаболическому синдрому, ожирению или диабету второго типа.

Как пояснила специалист, сало относится к категории насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Молекулы в них перенасыщены водородом.

«Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре. Исключать из питания их не стоит, но и есть в больших количествах тоже», — поделилась Голобородько.

Лучше всего сало сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают ему хорошо усвоиться, заключила нутрициолог.