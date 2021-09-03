«Как можно испортить сало? Переесть или неверно сочетать. Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный прием еды с сахаром», — рассказала она
Все это приведет к замедлению процесса естественного внутреннего детокса, снизит уровень тестостерона, повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к метаболическому синдрому, ожирению или диабету второго типа.
Как пояснила специалист, сало относится к категории насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Молекулы в них перенасыщены водородом.
«Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре. Исключать из питания их не стоит, но и есть в больших количествах тоже», — поделилась Голобородько.
Лучше всего сало сочетается с сырыми овощами и зеленью. Их ферменты помогают ему хорошо усвоиться, заключила нутрициолог.