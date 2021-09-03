Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал 2 сентября в Instagram, опасно ли есть мороженое, когда часто болит горло

Женщина написала врачу, рассказав, что у нее с детства частые ангины, и поинтересовалась, как правильно защитить от болезней ребенка.

«Посоветуйте, как можно закалить горло у моей деточки, чтобы избежать ангин, хронических тонзиллитов», — попросила она Комаровского.

Врач отметил, что ангина — обычно явление редкое, и о ней можно говорить, когда миндалины поражает стрептококк. В большинстве остальных случаев красное горло — признак хронического тонзиллита. Он обостряется под воздействием респираторных вирусов.

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Также доктор посоветовал родителям не запрещать детям есть холодные продукты. Напротив, в умеренном количестве они полезны организму. Холод стимулирует кровообращение в носоглотке, таким образом повышая местный иммунитет миндалин.

Поэтому стоит регулярно есть мороженое и пить холодную воду без страха от этого заболеть.

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В комментариях пользователи соцсети поделились своим опытом решения проблем с горлом. Они отметили, что употребление холодной пищи действительно постепенно помогло им закалиться.