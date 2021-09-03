В частности, депутат заявил, что располагает списком проектов, которые Зеленский представил в Вашингтоне. Речь идет о плане трансформации Украины на 5-10 лет из 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
«Еще интересное, Зеленский хочет подготовить к полеты второго украинского космонавта — это будет стоить 60 млн долларов», — написал он.
Также одним из самых интересных пунктов Гончаренко назвал желание Зеленского привлечь компании Amazon, Google и Microsoft к строительству на Украине масштабных дата-центров. Также украинский лидер рассчитывает на принятие участия страны в лунной программе NASA.
Ранее Гончаренко назвал встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена украинским поражением. По его словам, Украине нужно научиться о себе заботиться самой. Он напомнил, что транзит газа через ГТС будет остановлен, а плана у Киева все еще нет.