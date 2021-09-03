Президент Украины Владимир Зеленский планирует подготовить к полету украинского космонавта, что будет стоить государству 60 млн долларов. Об этом 3 сентября написал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram

Украина на Луне: робот-паук и «трасса Кондратюка» © Facebook, Spacebit

«Еще интересное, Зеленский хочет подготовить к полеты второго украинского космонавта — это будет стоить 60 млн долларов», — написал он.

Также одним из самых интересных пунктов Гончаренко назвал желание Зеленского привлечь компании Amazon, Google и Microsoft к строительству на Украине масштабных дата-центров. Также украинский лидер рассчитывает на принятие участия страны в лунной программе NASA.

Ранее Гончаренко назвал встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена украинским поражением. По его словам, Украине нужно научиться о себе заботиться самой. Он напомнил, что транзит газа через ГТС будет остановлен, а плана у Киева все еще нет.