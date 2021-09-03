Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обнародовал план трансформации Украины на 5-10 лет, который президент страны Владимир Зеленский представил в Вашингтоне. Соответствующая таблица опубликована 3 сентября в Telegram-канале парламентария

«Публикую список проектов, которые представил Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов», — написал он.

Депутат также отметил, что опубликовал список без проектов Министерства обороны Украины и некоторых проектов Министерства стратегической промышленности.

Одним из самых интересных пунктов Гончаренко назвал желание Зеленского привлечь компании Amazon, Google и Microsoft к строительству на Украине масштабных Дата-центров. Также украинский лидер рассчитывает на принятие участия страны в лунной программе NASA.

Во время своего визита, по словам Гончаренко, Зеленский заявил о намерении построить киевскую окружную дорогу и создать «фонд фондов для IT-проектов».

Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане визит Зеленского пришёлся совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет.