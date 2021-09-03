В Киеве в ларек с шаурмой на Лукьяновской улице залетел голубь и подкрепился мясом для приготовления шаурмы прямо с вертела. Об этом рассказали в Telegram-канале «Черный список» 2 сентября

Пока продавец шаурмы отошел, оставив ларек открытым, в точке быстрого питания появился наглый посетитель. Инцидент очевидцы засняли на видео.

Необычный друг навещает одинокого харьковчанина в больнице © CC0, Pixabay

«Самообслуживание», «Последнее время я заметил, что голуби все чаще едят мясо», «Своих хавает», «Каннибализм», — отреагировали любители фаст-фуда в комментариях, намекая, что мясо в таких точках может быть неизвестного происхождения.

Другие пояснили, что раз голубь ест мясо для шаурмы и не падает замертво — значит, с продуктом все в порядке.

Ранее не раз сообщалось о массовых пищевых отравлениях на Украине после перекуса шаурмой и прочим фаст-фудом в уличном заведении.