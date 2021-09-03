Пока продавец шаурмы отошел, оставив ларек открытым, в точке быстрого питания появился наглый посетитель. Инцидент очевидцы засняли на видео.
Уличный голубь набросился на мясо на вертеле и стал с аппетитом его клевать. Несколько минут птица спокойно обедала, и никто не торопился ее прогнать.
«Самообслуживание», «Последнее время я заметил, что голуби все чаще едят мясо», «Своих хавает», «Каннибализм», — отреагировали любители фаст-фуда в комментариях, намекая, что мясо в таких точках может быть неизвестного происхождения.
Другие пояснили, что раз голубь ест мясо для шаурмы и не падает замертво — значит, с продуктом все в порядке.
Ранее не раз сообщалось о массовых пищевых отравлениях на Украине после перекуса шаурмой и прочим фаст-фудом в уличном заведении.