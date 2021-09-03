Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос «Северного потока — 2» обсуждался в нормандском формате с участием США. Об этом 2 сентября сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина»

Марунич объяснил, какие новые санкции могут ввести США против «Северного потока-2» © Украина.ру/Нина Зотина

«Вопрос "Северного потока — 2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать «Северный поток — 2» только с точки зрения глобальной безопасности», — сказал глава Офиса президента.

В рамках визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности.