Ермак заявил, что с точки зрения украинской стороны «Северный поток — 2» — не бизнес-проект, а геополитический вопрос, касающийся национальной безопасности Украины.
«Вопрос "Северного потока — 2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать «Северный поток — 2» только с точки зрения глобальной безопасности», — сказал глава Офиса президента.
В рамках визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности.