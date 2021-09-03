Речь идет о снимке, на котором пресс-секретарь показал язык и встал под таким ракурсом, будто он держит Белый дом. Он пояснил, что это было «дурашливое фото ради самоиронии», не подразумевающее ничего плохо.
Никифоров выложил снимок в сеть, после чего на него с критикой обрушились украинские пользователи. Они упрекнули его в несерьезности и неподобающем для его должности поведении.
«Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю — стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа», — рассказал Никифоров.
Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ и выступали против ограничения их дискриминации. В июле они атаковали рейв-митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины. В конце августа на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители радикальной организации «Традиция и порядок». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики.