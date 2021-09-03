Пресс-секретарь президента Украины Владимира Заленского Сергей Никифоров, который входит в состав украинской делегации в США, решил не участвовать в ЛГБТ-марше 19 сентября из-за обрушившейся на него критики, которую спровоцировала фотография, сделанная в Вашингтоне, передало 2 сентября издание «Страна»

Половина украинцев плохо относятся к ЛГБТ и движению чайлдфри © KyivPride

Никифоров выложил снимок в сеть, после чего на него с критикой обрушились украинские пользователи. Они упрекнули его в несерьезности и неподобающем для его должности поведении.

«Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю — стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа», — рассказал Никифоров.

Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ и выступали против ограничения их дискриминации. В июле они атаковали рейв-митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины. В конце августа на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители радикальной организации «Традиция и порядок». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики.