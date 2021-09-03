Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 2 сентября в своем Telegram пошутила по поводу книги, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили члены американского конгресса во время его визита в США

Захарова сравнила Украину с диабетиком, которого кормят сахаром © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

«Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — отметила она.

Президенты США и Украины провели переговоры 1 сентября. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.