Слуга народа отметила желание Байдена уйти в туалет на переговорах с Зеленским

Постернак опубликовал фото с переговоров лидеров двух стран, где Байден сидит, закинув ногу на ногу.
«Что там психологи говорят о позах и жестах?» — задался он риторическим вопросом.
Под снимком появилось больше полсотни комментариев.
«Байден просто хочет в туалет», — заявила Богуцкая, комментируя позу главы США со скрещенными ногами.
1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.