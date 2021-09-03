Слуга народа отметила желание Байдена уйти в туалет на переговорах с Зеленским

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая 2 сентября высказалась о позе президента США Джо Байдена во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она написала в комментариях под постом в Facebook украинского политтехнолога Олега Постернака

«Посидите пока тихо». Политолог Жарихин предположил, что Байден сказал Зеленскому на встрече © president.gov.ua

«Что там психологи говорят о позах и жестах?» — задался он риторическим вопросом.

Под снимком появилось больше полсотни комментариев.

«Байден просто хочет в туалет», — заявила Богуцкая, комментируя позу главы США со скрещенными ногами.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.