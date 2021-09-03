Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на ряд украинских СМИ из-за нарушений законодательства. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ведомства

Нацсовет по ТВ хочет лишить канал «НАШ» лицензии © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк пригрозили аннулировать лицензию, если он не прекратит распространение в эфире «языка вражды», а каналу «Макси-ТВ» выписали штраф в размере более 230 тысяч гривен (свыше 620 тысяч рублей) за ретрансляцию подобных программ. Телеканалу «Интер» Нацсовет назначил очередную внеплановую проверку из-за показа в эфире советских фильмов с участием актеров из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Регулятор также оштрафовал «Радио Класс» на 1,8 тысячи гривен (более 4,8 тысячи рублей) за недостаточное количество в эфире песен, которые исполняются на украинском языке.

В конце августа в Киеве сотрудники телеканала «НАШ» вышли на акцию протеста против ущемления свободы слова на Украине. Они собрались возле конференц-центра «Парковый», где проходил саммит «Крымская платформа», чтобы рассказать представителям разных стран о давлении на журналистов со стороны украинских властей.