Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября в ходе выступления в Стэнфордском университете рассказал о сходстве своего пути в политику с предпринимательской карьерой основателя Apple Стива Джобса, передает president.gov.ua

Зеленский похвастался созданием на Украине несуществующих вооружений © REUTERS, Jonathan Ernst

Зеленский отметил, что Украина «имеет похожую ситуацию», так как он и его команда также начинали в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы реализовать эти идеи, ему пришлось стать президентом.

«Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple — iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение — "Государство в смартфоне"», — сказал Зеленский.

Украинский президент также встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в совместных проектах с компанией и расширении присутствия Apple на Украине.

В среду президент США Джо Байден и украинский лидер завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.