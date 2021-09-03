Бывший депутат Верховной Рады Александр Доний 2 сентября назвал опасной идею переименования Украины в Русь-Украину, передает «Главред»

Переименование Украины в Русь: стали известны подробности нового проекта Офиса президента © president.gov.ua

«Часть населения будет считать себя украинцами, а часть — "украино-русинами". А общая история с Россией опасна», — заявил политик.

На днях пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Также он подчеркнул, что сам глава государства уже не раз публично высказывался на этот счет.

Позднее Арестович сказал, что власти Украины до сих пор находятся в раздумьях насчет идеи о переименовании страны в Русь-Украину, однако «этот вопрос необходимо как можно скорее рассмотреть на государственном уровне».