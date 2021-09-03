Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Стэндфордском университете рассказал о создании в стране новых вооружений. Соответствующее видео 2 сентября опубликовали в Facebook-группе офиса украинского лидера

Униженный и оскорблённый, Зеленский всё же добился успеха: эксперты об итогах переговоров президентов Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

При этом с 2016 года Украина не произвела ни одного нового серийного самолета. Также концерн «Укроборонпром» не смог наладить сборку американских вертолетов UH-1 Iroqouis к заявленному сроку. Кроме того, спешно созданный к параду в честь Дня независимости танк «Оплот» сломался на репетиции и не принял участия в мероприятии.

Танк БМ «Оплот» является глубокой модернизацией советского танка Т-80УД. Разработка ХКБМ имени Морозова выпускается с 2008 года, но за это время было выпущено лишь 49 танков для Таиланда, и три машины для внутренних нужд.

В июле украинский военный эксперт Валентин Бадрак счел Россию виновной в провале Украины на рынке вооружений. По его словам, Москва якобы чинит препоны для возможных контрактов Киева с зарубежными партнерами. Также Бадрак указал, что с 2014 года Украина потеряла позиции на международном рынке вооружений, поскольку сама стала остро нуждаться в оружии.