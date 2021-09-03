Украина ждет консультаций с Германией и США по теме продолжения транзита газа через украинскую территорию. Об этом 2 сентября заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире программы «Право на власть»

Витренко всё ещё надеется на остановку «Северного потока-2» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Глава «Нафтогаза» полагает, что консультации по газу должна организовать Германия.

«На этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно»,- заявил он.

Витренко считает контракты с европейскими компаниями гарантией сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока-2».

Глава «Нафтогаза» говорил, что при прекращении транзита через Украину появляется риск «полномасштабной войны» и вторжения России. Президент Украины Владимир Зеленский считает важным получить «бронежилет» для Украины для защиты от «Северного потока-2». Проект обсуждался на его встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал газопровод «Северный поток — 2» в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.