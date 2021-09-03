Витренко уточнил, что не против продлить контракт с российским «Газпромом», но назвал это «не самой главной задачей» Киева.
Глава «Нафтогаза» полагает, что консультации по газу должна организовать Германия.
«На этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно»,- заявил он.
Витренко считает контракты с европейскими компаниями гарантией сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока-2».
Глава «Нафтогаза» говорил, что при прекращении транзита через Украину появляется риск «полномасштабной войны» и вторжения России. Президент Украины Владимир Зеленский считает важным получить «бронежилет» для Украины для защиты от «Северного потока-2». Проект обсуждался на его встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Накануне представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал газопровод «Северный поток — 2» в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.