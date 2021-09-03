По итогам поездки Владимира Зеленского в США главные ожидания украинской стороны о предоставлении ПДЧ в НАТО или компенсаций за «Северный поток-2» все не оправдались. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Эксперт отметил, что в этом смысле никаких изменений части политики США по Украине не произошло.

«У киевской команды были разного рода ожидания о том, что, может быть, удастся уговорить Байдена, чтобы он взял на себя обязательства по продвижению получения ПДЧ в НАТО. Это не удалось. Еще были ожидания, что если не получится зарубить «Северный поток-2», то хотя бы добиться конкретных обязательств по компенсациям. Это тоже не удалось. То есть главные ожидания не оправдались», — констатировал Погребинский.

Но есть и то, что можно считать успехом Киева, поскольку американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения, да еще и сказала, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы, заключил собеседник издания.

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