Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.
Эксперт отметил, что в этом смысле никаких изменений части политики США по Украине не произошло.
«У киевской команды были разного рода ожидания о том, что, может быть, удастся уговорить Байдена, чтобы он взял на себя обязательства по продвижению получения ПДЧ в НАТО. Это не удалось. Еще были ожидания, что если не получится зарубить «Северный поток-2», то хотя бы добиться конкретных обязательств по компенсациям. Это тоже не удалось. То есть главные ожидания не оправдались», — констатировал Погребинский.
Но есть и то, что можно считать успехом Киева, поскольку американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения, да еще и сказала, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.