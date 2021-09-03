Успехом Киева по итогам поездки президента Владимира Зеленского можно считать тот факт, что в итоговом заявлении американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Другая сторона надеялась, что, возможно, Байден сумеет подтолкнуть к выполнению этих Минских соглашений Киев, но и эта сторона ничего не получила, указал эксперт.

«Нормандский формат упомянут, но мало того, что не упомянуты Минские соглашения, так еще и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы. Никаких намеков на то, что Украина не выполняет или не хочет выполнять договоренности, нет. И американцы продемонстрировали, что не собираются их уговаривать», — подчеркнул Погребинский.

Тем не менее, добавил политолог, по итогам поездки главные ожидания украинской стороны о предоставлении ПДЧ в НАТО или компенсаций за «Северный поток-2» все же не оправдались.

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