Пока Украина существует как антироссийский инструмент и кормит сама себя, убирать Владимира Зеленского с поста президента смысла нет. Тем более, что у него есть поддержка среди населения. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Если возникнет потребность убрать Зеленского, это можно сделать либо на предстоящих выборах, до которых уже не так много осталось, либо путем импичмента, либо путем дворцовых интриг, пояснил эксперт.

«Но в целом Зеленский выполняет ту же функцию, что и Порошенко, и выполняет ее добросовестно. Об этом говорят сами украинские эксперты. Единственное, чем Зеленский раздражает американцев, так это критикой действий США, которые фактически договорились с Россией и Германией о запуске «Северного потока-2»», — указал Безпалько.

В целом визит выглядит как пиар-ход со стороны Зеленского и вынужденный шаг в поддержку союзника со стороны Байдена, причем обставленный рядом унизительных и пренебрежительных эпизодов в отношении самого Зеленского, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.