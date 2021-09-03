Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.
Эксперт считает, что этот визит больше напоминает протокол о намерениях, по тому, что подписано, нельзя судить о том, что будет выполнено.
«Если мы почитаем совместное заявление, оно носит декларативный характер. Поставки летального оружие были лишь на 60 млн долларов, для современного оружейного рынка это вообще ни о чем. Один истребитель поколения «плюс-плюс»», — указал Бизяев.
Что же касается неофициальной информации по итогам визита, которую комментируют телеграм-каналы, то тут тоже надо взять паузу на недельку и посмотреть по реальным действиям, насколько это соответствует действительности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.