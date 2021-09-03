Небольшой позитивный эффект от встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом, безусловно, есть. Но перевесят ли все позитивные итоги этого визита негативные, покажет только время. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Эксперт считает, что этот визит больше напоминает протокол о намерениях, по тому, что подписано, нельзя судить о том, что будет выполнено.

«Если мы почитаем совместное заявление, оно носит декларативный характер. Поставки летального оружие были лишь на 60 млн долларов, для современного оружейного рынка это вообще ни о чем. Один истребитель поколения «плюс-плюс»», — указал Бизяев.

Что же касается неофициальной информации по итогам визита, которую комментируют телеграм-каналы, то тут тоже надо взять паузу на недельку и посмотреть по реальным действиям, насколько это соответствует действительности, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.