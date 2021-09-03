Отношение США непосредственно к Владимиру Зеленскому будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в мире и вокруг Украины в ближайшие несколько месяцев. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Если Зеленского пригласили, то определенный уровень доверия и поддержки есть, но есть и определенный уровень пожеланий, который был высказан в совместном заявлении США и Украины, указал эксперт.

«От того, насколько будут выполнены эти пожелания, будут зависеть дальнейшие взаимоотношения между администрацией Байдена и администрацией Зеленского, если в ближайшее время администрации Байдена будет до конкретики в Украине. А вот американскому бизнесу, судя по активности Westinghouse, наша атомная энергетика очень интересна», — указал Бизяев.

Небольшой позитивный эффект от этой встречи, безусловно, есть, но перевесят ли все позитивные итоги этого визита негативные, покажет только время, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.