Позиции о новых санкциях против «Северного потока-2» озвучивались неоднократно. Другое дело, что механизм этих санкций слабо понятен. Все возможные санкции, задержавшие строительство, уже были применены. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что говорил с Джо Байденом о гарантиях энергобезопасности для Киева, но «эти гарантии будут еще разрабатываться». По его словам, «если будут нарушаться украинские права и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности», США готовы ввести санкции против «Северного потока-2».

Теоретически новые санкции могут быть применены только к тем компаниям, которые взаимодействуют с самим проектом, покупают там газ, но это уже прямое вмешательство во внутренние дела европейских государств, и это выходит за все мыслимые рамки, подчеркнул эксперт.

«Возможно, американцы и будут разрабатывать такого рода санкции, информация об этом появлялась в открытых источниках, однако я бы не спешил с оценкой того, какими будут эти механизмы, и будут ли они в принципе применимы», — указал Марунич.

В целом же по итогам встречи ничего нового мы не услышали, в принципе подобные позиции озвучивались неоднократно, заключил собеседник издания.

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