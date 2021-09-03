Судя по тому, что не было особого освещения в прессе начала встречи и не было итоговой пресс-конференции, говорит о том, что администрация Джо Байдена особенно Владимиру Зеленскому не доверяет. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

«Они максимально подстраховались, чтобы он ничего не ляпнул, что могло бы подставить Байдена. Вся атмосфера визита говорит о полном недоверии к украинской стороне. Вряд ли Зеленский сможет исправить это в ближайшие годы», — подчеркнул эксперт.

США не будут специально убирать Зеленского, но и поддерживать его тоже не будут, поскольку он для них чужой, непонятный и непредсказуемый партнер, считает Молчанов.

Этот визит был протокольный, потому что Зеленский не добился ничего из того, чего он хотел. Пока что никакой выгодны для украинских национальных интересов, судя по совместному заявлению, мы не увидели, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.