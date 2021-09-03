Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пытается дистанцироваться от вектора команды президента Владимира Зеленского, поскольку чувствует опасность для страны. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» на днях заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский

По словам эксперта, Разумков хоть и разделяет прозападный курс Украины в НАТО и ЕС, но, «как разумный человек», аккуратно высказывается в адрес выступающего резко против России секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и президента Зеленского, понимая, что «резкие шаги в сегодняшней ситуации» делать нельзя. Кость Бондаренко рассказал, как Зеленский обыграет Разумкова в конфликте между ними © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Очевидно, совершенно, что он не принимает всего безобразия, которое происходит в СНБО. Он отказывается и голосовать… И не голосовал за санкции против Анатолия Шария и Strana.ua… Это говорит о том, что есть человек внутри команды Зеленского, который дает себе отчет, что так дальше жить нельзя. Что надо тут поправлять ситуацию», — заявил он.

Также, по мнению Погребинского, Разумков понимает, что не располагает достаточными силами, чтобы «напрямую бросить вызов Зеленскому и Данилову», поскольку не является политиком, который способен развернуть курс страны «в сторону жесткой прагматики», а именно компромисса с Россией.

Ранее Погребинский заявил, что Зеленский рискует лишиться должности, если не найдёт точки соприкосновения с Российской Федерацией по абсолютно всем вопросам, поскольку иначе процветание на Украине невозможно.