Так, за 8 месяцев текущего года компания добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поставки газа без учета объемов, использованных для технологических нужд за 8 месяцев уменьшился на те же 5% (452 млн кубометров) — до 8,58 млрд куб. м.
Ранее входящая в НАК «Нафтогаз Украины» «Укргаздобыча» заявляла об истощении на 80-90% самых крупных месторождений газа. На протяжении последних лет добыча газа падала.
Программа по увеличению добычи газа до 20 млрд кубометров в год к 2020 году была провалена.
Новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обещал увеличить добычу газа, однако пока выполнить свои обещания не может.
При этом украинские власти отдают права на добычу газа в стране иностранным компаниям.
В частности, польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.