Государственная компания «Укргаздобыча» по итогам работы в январе-августе августе показала спад добычи природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Так, за 8 месяцев текущего года компания добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки газа без учета объемов, использованных для технологических нужд за 8 месяцев уменьшился на те же 5% (452 млн кубометров) — до 8,58 млрд куб. м.

Ранее входящая в НАК «Нафтогаз Украины» «Укргаздобыча» заявляла об истощении на 80-90% самых крупных месторождений газа. На протяжении последних лет добыча газа падала.

Война только начинается. Почему «Нафтогазу» не нужен транзит через Украину?

Новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обещал увеличить добычу газа, однако пока выполнить свои обещания не может.

При этом украинские власти отдают права на добычу газа в стране иностранным компаниям.

В частности, польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.