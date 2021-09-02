Осенью на Украине ожидается дефицит картошки собственного урожая, поэтому в торговые сети пойдет брак и кормовой картофель, говорится в сообщении ТСН 2 сентября

В этом году существенная часть картофеля сгнила еще в земле, до того, как его успели выкопать. Тот, что все же созрел — мелкий, до 30 мм в диаметре. Такой обычно пускают на корм скота.

Часть урожая начала портиться еще летом — картофель из-за проливных дождей просто начал гнить прямо в земле. Качество картофеля и его внешний вид в этом году тоже снизились.

Ранее украинские власти запретили импорт картофеля из России и Белоруссии, стремительно выросший после прихода к власти президента Владимира Зеленского. За последние три сезона импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.

Заместитель директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николай Фурдига ранее сообщал, что высокие расходы и непредсказуемые цены не позволяют украинским аграриям свободно заняться производством картофеля. Себестоимость выращивания 1 га картофеля у аграриев составляет от 150 до 200 тыс. грн — отметил учёный.

Без драников и зраз. Будут ли на Украине перебои с картошкой © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк Джо Байден в бытность вице-президентом при Бараке Обаме пророчил Украине судьбу «аграрной сверхдержавы». Аналогично высказывался бывший посол США в Киеве Джеффри Пайетт на открытии американского зернового терминала в порту Южный.

Однако Украина, обладая примерно 25% общемировых запасов чернозёма, является импортёром сельскохозяйственной продукции.

«В каждой норме украинской сельскохозяйственной продукции на 90% иностранные технологии и на 90% иностранные средства производства. Мы не владеем средствами производства нашей продукции», — отмечал политолог Руслан Бортник.