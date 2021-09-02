— 01:30 О чем договорились лидеры двух стран?
— 05:42 Может ли Байден побудить Зеленского реализовать Минские соглашения?
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Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжались более двух часов. Встреча проходила в Белом доме.
По итогам переговоров лидеры не стали давать пресс-конференцию и делать заявлений для прессы. Итогом встречи стало совместное заявление политиков.
В совместном заявлении по итогам встречи США и Украина заявили о решении продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за якобы "агрессию".