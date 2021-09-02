Служба безопасности Украины закрыла рекламное агентство в Киеве, которое с 2014 года занималось разработкой информационных сообщений для Крыма, ДНР и ЛНР, и якобы контролировались и финансировалось гражданами России. Об этом 2 сентября сообщается на сайте ведомства

«Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины», — говорится в сообщении.

СБУ и хвост Русалочки © president.gov.ua

Также силовики утверждают, что недавно была подготовлена серия кампаний с лозунгами — «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победой нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы. Возбуждено дело по статье «создание террористической группы или террористической организации».

26 августа Кабмин утвердил изменения в законы о борьбе с терроризмом и об СБУ. Если парламент их примет, террористом смогут сделать любого неугодного властям гражданина или организацию.

По задумке правительства, нужно доказать, что руководство организации в курсе террористической деятельности своих подчиненных. При этом, к примеру, руководство запрещенных в России ИГ или «Аль-Каиды» специально выступает, чтобы взять на себя ответственность за теракт.

Указанные законы, в частности, хотят принять, чтобы на официальном уровне признать ЛНР и ДНР террористическими организациями на законодательном уровне.