«Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины», — говорится в сообщении.
Как утверждает СБУ, ее сотрудники изъяли макеты и продукцию с надписями «Харьковская республика», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко».
Также силовики утверждают, что недавно была подготовлена серия кампаний с лозунгами — «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победой нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».
По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы. Возбуждено дело по статье «создание террористической группы или террористической организации».
26 августа Кабмин утвердил изменения в законы о борьбе с терроризмом и об СБУ. Если парламент их примет, террористом смогут сделать любого неугодного властям гражданина или организацию.
По задумке правительства, нужно доказать, что руководство организации в курсе террористической деятельности своих подчиненных. При этом, к примеру, руководство запрещенных в России ИГ или «Аль-Каиды» специально выступает, чтобы взять на себя ответственность за теракт.
Указанные законы, в частности, хотят принять, чтобы на официальном уровне признать ЛНР и ДНР террористическими организациями на законодательном уровне.