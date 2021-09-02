Оказание военной поддержки США Украине можно сравнить с помощью диабетику сахаром, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Таким сравнением она решила показать всю пагубность заигрывания Вашингтона с киевским режимом.

«Наверное, ничего плохого нет в том, чтобы предлагать вашим друзьям, гостям добавить в чай сахар, и, если вы ставите перед ними целую сахарницу, наверное, это говорит о вашей щедрости, о том, что вы заботитесь о них, что вам не жалко ничего для них, что вы готовы отдать для них самое лучшее. Но только если этот человек, кому вы это предлагаете, не болен сахарным диабетом. А вы ему предлагаете сахара все больше и больше и убеждаете его, что, добавляя в свой чай этот сахар, он поступает правильно», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Донбасское танго на переговорах в Вашингтоне © AFP, Brendan SMIALOWSKI Сергей Лавров отмечал, что Киеву бессмысленно полагаться на военную помощь США и следует избегать военных действий в Донбассе.

Ранее Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», увеличивающий ассигнования Вашингтона на украинскую оборону.

Российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставок оружия на Украину, поскольку это может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.